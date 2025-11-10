ミルウォーキー・バックス vs ヒューストン・ロケッツ日付：2025年11月10日（月）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 115 - 122 ヒューストン・ロケッツ NBAのミルウォーキー・バックス対ヒューストン・ロケッツがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。 第1クォータ&#1