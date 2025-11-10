F1ブラジル GP決勝サーキット：ブラジル／インテルラゴス天気：一部曇り路面状況：ドライ気温：17.3℃路面温度：31℃ F1ブラジル GPの決勝がインテルラゴスで行われ、ポールポジションからスタートしたL.ノリス（MCL）がタイム1:32:01.596で優勝。2位は（+10.388）で2番グリッドスタートのK.アントネッリ（MER）、3位は（+10.750）でピットレーンスタートのM.フェルスタッペン（RBR）とな