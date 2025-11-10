Z世代ににアドバイスをするときは…（写真：takeuchi masato／PIXTA）組織風土づくりのプロであり『売上を追わずに結果を出すリーダーが見つけた20の法則』を上梓したFiveVai CHOの加藤芳久さんのもとには、Z世代とのコミュニケーションに悩む相談が多く寄せられます。ここでは、「正論」と「共感」の視点から部下との関係をよりよくする方法をご紹介します。一番の問題は部下との関係性先日、製造メーカーに勤める管理職の方にお