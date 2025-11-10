ジャクソン・ワン（GOT7）が自身のInstagramを更新。松本潤や佐野玲於との写真を公開し、注目を集めている。 【写真】松本潤とハグするジャクソン・ワン（7枚目） 他【動画】TEAM WANG design CREW NIGHTの様子 ■ジャクソン・ワンが両親や友人たちと日本を満喫 ジャクソン・ワンは、自身史上最大規模のワールドツアー『MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026』で来日。11月6日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにてライブを行