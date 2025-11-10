監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。 急性胃炎の概要 急性胃炎とは、何らかの原因によって胃の粘膜に炎症がおこる「胃炎」のうち、急激に発症するものを