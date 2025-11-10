株式会社オリエンタルホビーは、Billingham「Hadley」シリーズに「Midnight Edition」を追加し、11月6日（木）に発売した。 防水素材のブラックファイバーナイトに、ブルーステッチとレザーを組み合わせた特別仕様。内部は、仕切り板などを含め黒色に統一している。 また、ブルーステッチ仕様のショルダーパッド（SP-15）が付属している。 Billingham Hadley Digital（ビリ