Photo: 小原啓樹 「開いた瞬間、つながってた」は当たり前であるべきだ。突然ですが、外出先でPCを使う時のネットってどう確保してます？ 定番だとスマホのテザリングやモバイルルーターになってくるはず。でも、テザリングでは機能をオンにするワンクッションが地味にストレスだし、モバイルルーターも荷物が増えて、ちょっとめんどくさかったりしますよね。