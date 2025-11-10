山形市によりますと、１０日、午前７時１０分ごろ、山形市滑川地内の住宅敷地でクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 目撃されたのは住宅敷地内で、柿の木の上で柿を食べていたということです。 午前８時ごろ、警察が花火で追い払い、クマは南西方向に逃げていったということです。 クマの具体的な大きさはわかりませんが、成獣とみられています。 この住宅敷地内では、クマが３日連続で柿を食べる様子が目撃され