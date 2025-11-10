マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、自身にとって通算1000試合目の指揮となったリヴァプール戦を振り返った。クラブ公式サイトが伝えている。プレミアリーグ第11節が9日に行われ、マンチェスター・シティはリヴァプールと対戦。序盤にアーリング・ハーランドのPKがストップされる場面もあったものの、29分にハーランドが先制点を決めると、45＋3分にはニコ・ゴンサレスが、63分にはジェレミー・