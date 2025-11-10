今夏に川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムへ移籍した日本代表DF高井幸大はプレシーズンの負傷で出遅れ、まだデビューを果たせていない。その21歳の市場価値について、韓国メディア『OSEN』が注目。「０試合０ゴール・０アシストのトッテナム日本人DF、高井の移籍金は809％の急騰。狂っている」と見出しを打ち、次のように伝えた。「１分もプレーしていないのに、市場価値が急騰した。日本の有望な大型DF高井の