【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Ryosuke Yamada（山田涼介）が、Ryosuke Yamada名義としては初となるCDシングル「Blue Noise」を2026年1月14日にリリースすることが決定した。 ■Ryosuke Yamadaの“現在地”を示す1st CDシングル 「Blue Noise」は、1stフルアルバム『RED』を経て表現者としてさらなる成熟度を増したRyosuke Yamadaのエンターテイメントを惜しげもなく詰め込んだ意欲作。 クールと