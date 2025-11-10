デンカ [東証Ｐ] が11月10日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比21.8％増の67.9億円に伸び、従来の19.3％減益予想から一転して増益で着地。 ただ通期計画の190億円に対する進捗率は35.7％にとどまり、5年平均の76.9％も下回った。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比6.0倍の122億円に急拡大する計