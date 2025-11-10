11月7日放送の『中川家ザ・ラジオショー』（ニッポン放送）に、ジャングルポケット・太田博久さん、おたけさんが出演。トリオからコンビになったジャングルポケットの、ネタへの向き合い方について語っていました。番組MCの中川家・礼二さんから「おたけ、どうなん？ 2人になったやんか。ルミネ（theよしもと）でもネタ（やるの）、あんまり好きちゃうやん」と聞かれたおたけさんは、「好きじゃないというか、それは正直、過