10日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝153円83銭前後と、前週末午後5時時点に比べ44銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝177円80銭前後と90銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース