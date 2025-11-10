俳優の西島秀俊（54）が9日放送のTBS「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ「人間標本」（12月19日配信開始）で初共演した、歌舞伎俳優の市川染五郎（20）の印象を語った。西島と親子役を演じる市川は、歌舞伎とは異なる撮影現場について「舞台だと、客席と舞台と、もちろん劇場っていう1個の空間があるんですけど、違うところでやってるというか」と告白。「映像だと、舞台に例える