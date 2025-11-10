【台北＝園田将嗣】東京のマッサージ店でタイ国籍の少女（１２）を働かせたとして、同店経営者の男が警視庁に労働基準法違反（最低年齢）容疑で逮捕された事件で、台湾当局が少女の母親を関係国に送還する手続きを検討していることが１０日、分かった。複数の台湾メディアが報じた。報道によると、母親は２９歳で、日本を出国した後に９月から台湾に滞在していた。台湾の警察が１０月末、母親自身の売春行為容疑などで拘束し、