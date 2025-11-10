堂安のゴールが決勝弾にドイツ1部アイントラハト・フランクフルトは現地時間11月9日にマインツと対戦し、1-0で勝利した。値千金の決勝点を挙げたのは日本代表MF堂安律。8試合ぶりの今季3得点目は力強いドリブル突破から決めた圧巻のソロゴールだった。堂安は開幕から10試合連続でスタメン出場となりフル出場。対するマインツでも佐野が10試合連続先発でフル出場。さらにMF川崎颯太が後半から途中出場した。拮抗した展開のな