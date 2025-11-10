お笑いコンビ・レインボー（池田直人、ジャンボたかお）が10日、都内で行われた『サトウの切り餅いっぽん新WEBCM発表会＆記念日制定式』に出席。レインボーが公の場に姿を見せるのは、3位となった10月の『キングオブコント2025』後初めてで、審査員からの“後日談”を明かした。【写真】どんな表情⋯!?スティック切り餅を頬張るレインボージャンボは大会の数日後、ロバート・秋山竜次に会ったことを告白。第一声で「ごめ