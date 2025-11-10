俳優草〓剛（51）が、9日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（深夜0時55分）に出演。SMAP時代の自身の立ち位置を語った。草〓はアイドル時代を振り返り「メンバーいたし、バラエティーで僕がしゃべらなくても全然成立したし」とあっさり。「大体テンポ早いんですよ、みんな。僕がしゃべろうと思ったらしゃべっちゃうので」と笑った。また「今はいないので、しゃべらないと成立しないので。良くも悪くもすご