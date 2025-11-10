初日から両横綱の明暗が分かれた。豊昇龍は“変化勝ち”“八つ当たり”で情けなさ露呈…「大豊時代」より「大青時代」到来に現実味難敵の高安を下した大の里（25）に対し、豊昇龍（26）は平幕の伯桜鵬に惨敗。黒星発進で金星まで配給する踏んだり蹴ったりのスタートである。低い姿勢で頭から当たってきた相手に後退させられると、自らも引いてしまうミス。左を差され、あっけなく寄り倒された。負けると取材を拒否することが