【あの人は今こうしている】友人の一言で 志茂田景樹さんが作家を決意した3つの出来事志茂田景樹さん（直木賞作家／85歳）◇◇◇1980年に直木賞を受賞し、その後もユーモア推理小説「孔雀警視」シリーズや「戦国の長嶋巨人軍」などの架空戦記小説といった多彩なジャンルでヒットを飛ばし続けた志茂田景樹さん。志茂田さんといえば、作家らしからぬ“過激”な髪色やファッションでテレビのバラエティーでも活躍し、