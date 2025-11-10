◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）オーロラエックス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父サトノダイヤモンド）は昨春の段階から杉山晴調教師を始め、陣営から高い評価を聞いていた存在。ここ２走、連勝している走りこそ本来の姿だろう。「ポジションを取りにいかず、出たなりでリズムよく運び、脚を使うのがいいんじゃないですかね」とトレーナーは冷静に分析する。注目すべきは