テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）が１０日放送され、ＭＣを務める同局の大下容子アナウンサーが欠席した。ともにＭＣを務める佐々木亮太アナが「今週は大下アナウンサーはお休みです。きょうは島本アナウンサーとお伝えします」と大下アナの代役を務める島本真衣アナを紹介した。