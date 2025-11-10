食楽web ●2024年秋、京都・河原町三条に誕生した『ヒルトン京都』。ここに国内ヒルトン初のオステリアが誕生。宿泊体験とともにレポートします。 2024年秋、京都・河原町三条に誕生した『ヒルトン京都』。地下2階から地上9階まで、全313室を備える大型ホテルとして注目を集め、清水寺や八坂神社など有名な観光スポットへのアクセスもバツグンの立地です。 ヒルトン京都 2025年10月には、国内ヒルトン初となるオス