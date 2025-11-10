武蔵野陵を参拝される愛子さま＝10日午前、東京都八王子市（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは10日、日本との外交関係樹立70周年に際したラオス公式訪問を前に、東京都八王子市にある昭和天皇の武蔵野陵と香淳皇后の武蔵野東陵を参拝された。愛子さまの海外公式訪問は初めて。17日に出発し、滞在中はトンルン国家主席への表敬訪問や晩さん会などに臨む。ベトナム戦争中に投下された不発弾に関する展示施設や、日本が