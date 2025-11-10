秋田・湯沢市で、ツキノワグマが鉄の檻をかみちぎるように暴れる様子が撮影された。2025年は全国的にクマの出没が相次いでおり、死者はすでに過去最多の13人。秋田・雄勝猟友会によると、2025年度の駆除数はわずか半年で39頭と、前年の10倍近くに上っている。150kgのメス熊大暴れ「手足もパンパン」5日、鉄の檻を大きな牙でかみ切ろうとするクマが秋田・湯沢市で撮影された。雄勝猟友会の猟師：ドンドン（クマが）向かってくる。す