ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ソウル/仁川・バンコク/スワンナプーム線を期間増便する。東京/成田〜バンコク/スワンナプーム線は2026年1月5日から8日にかけて週4往復、東京/成田〜ソウル/仁川線は2026年1月9日から24日まで週4往復、それぞれ増便する。これにより運航期間中、両路線は週11往復を運航することになる。機材はボーイング787-8型機を使用する。■ダイヤZG55東京/成田（14：30）〜バンコク/スワンナプーム（19：45）／