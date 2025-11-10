関係代名詞に関しては、「伝えるための思考方法＝使えるツール」と解釈してしまおう（写真：metamorworks／PIXTA）私は、雑誌『ポパイ』がアメリカ文化を積極的に紹介していた1970年代中期に思春期を過ごした。当時をご存じの方なら察しがつくと思うが、現代よりもずっと欧米が（精神的に）遠かった時代である。だから、多感な時期にあった少年がいわゆる“アメリカかぶれ”になるのはむしろ必然だった。アメリカのことを知りたか