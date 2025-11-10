市によると、11日の午前7時ごろ、山形県酒田市米島で目撃されたクマは、先ほど市が緊急銃猟を許可し駆除された。 【画像】緊急銃猟が実施されたカキの木 クマは八坂神社の裏の民家敷地にあるカキの木に登っていたという。 午前9時半すぎに緊急銃猟が実施されクマは駆除された。当初クマの目撃情報によると、現れたのは2頭と見られていたが、実は3頭いたということが緊急銃猟のタイミングでわかり、3頭とも駆除された。 午前7時