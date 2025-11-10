動画配信サービスのU-NEXTは、世界最高峰の総合格闘技団体「UFC」とのパートナーシップ契約を更新し、2031年まで日本国内において、UFCの全イベントをライブ配信することを発表した。これまでの「UFCナンバーシリーズ」や「UFCファイトナイト」、「ROAD TO UFC」に加え、新たに「デイナ・ホワイトのコンテンダーシリーズ（DWCS）」も配信ラインアップに加わる。【会見動画】朝倉未来「俺は喧嘩しにいく」最強王者シェイドゥラエ