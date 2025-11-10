【ウノ ゴールド】 12月27日予定 価格：23,980円 マテルはカードゲーム「ウノ ゴールド」を12月27日に発売する。価格は2,000円。 「ウノ ゴールド」の遊び方は通常の「ウノ」と同じで、色と数字をマッチさせて手札をなくすゲーム。箔押しがアクセントになった特別なデッキで、各プレミアムカードには特別なシンボルが描かれており、