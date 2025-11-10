ワールドシリーズ連覇を達成したドジャース・大谷翔平投手（３１）が祝福ムードが冷めやらない中、ドジャースタジアムを訪れて愛犬デコピンと自主トレを行う動画を地元メディア「ドジャースネーション」が紹介している。大谷は誰もいないグラウンドにＴシャツと短パンで現れ、デコピンと外野をランニング。数メートル先を走る大谷をデコピンが小走りに追いかけている。大谷の号令でダッシュする場面もあるなど、微笑ましい光景