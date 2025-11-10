101万人が体感した「ワクワクする未来」2025年10月30日から11月9日までの11日間、東京ビッグサイトを舞台に開催された「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」が、大盛況のうちに幕を閉じました。主催者の日本自動車工業会によれば、自動車産業の枠を超え、過去最多の522企業・団体が参加。そして総来場者数は101万人に達したといいます。さらには、トヨタの「センチュリークーペ」や日産の新型「