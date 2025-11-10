草なぎ剛主演の月10ドラマ「終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−」（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜午後10時）。第3話で強烈なインパクトを残したゆずは（八木莉可子）の母（雛形あきこ）が、再びHeaven’s messengerへ。毒親ぶりに拍車がかかり、娘のゆずはをまたしても苦しめる。そんな第5話について、ゆずはを演じる八木が、今後の見どころを語った。−八木さんが思う「終幕のロンド」の魅力を教えてください。