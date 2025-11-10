◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（9日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）巨人の秋季キャンプ、第3クール最終日は雨で室内での練習となりました。外野手は送球練習の一環として、真上に投げたり、下にたたきつけるように投げたりするなど、様々な方法で練習していました。阿部慎之助監督が一緒に寝転がって、真上に投げるのを試す場面もあり、「基礎的なこと。継続してやってほしい」と語りました。「基本だと言われていることを