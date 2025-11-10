介護の準備で最も危険なのは、「お金がない」ことではありません。むしろ、「お金はあるのに使えない」という、皮肉な事態です。本稿では、ファイナンシャルトレーナーFP事務所の森逸行氏が、由紀子さん（仮名）の事例とともに介護とお金の盲点について解説します。「遠方介護」という壁「お金のことは心配しなくていいから」母は口癖のようにそういっていました。しかし父の他界後、少しずつ物忘れが増え、介護が現実味を帯びてき