ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½©µ¨¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï9Æü¡¢¥á¥­¥·¥³¡¦¥í¥¹¥«¥Ü¥¹¤Î¥¨¥ë¥«¥ë¥É¥Ê¥ë¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢65¤Ç²ó¤Ã¤¿µ×¾ïÎÃ¤¬ÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Î273¤Ç40°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¶âÃ«Âó¼Â¤Ï9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î63°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¡¢À±ÌîÎ¦Ìé¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î74°Ì¡£¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬63¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»29¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¾Þ¶â108Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯6600Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë