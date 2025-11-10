カンボジア華字メディアの柬中（けんちゅう）時報はこのほど、同国国内で6月下旬に始まった「ネット詐欺一掃作戦」の状況を紹介する記事を発表した。カンボジア政府は今年6月下旬から全国を対象とする「ネット詐欺一掃作戦」を実施し、多くの違法拠点を摘発してきた。警察は最近になり、ベトナム国境に近いスバイリエン州バベット市で詐欺グループの拠点2カ所を急襲し、外国人658人の身柄を拘束した。「作戦」開始以来、最大規模の