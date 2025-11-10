「仕事のことだけでなく、人格まで否定されたように感じてしまう」「頭では仕事と自分は別だとわかっているのに、気持ちを切り替えられない」上司からのミス指摘を必要以上に重く受け止めてしまう27歳女性。落ち込みから次の業務にまで支障が出てしまう相談者に、キャリアのプロが心の強さ、“しなやかさ”を身につける方法を捧げます。※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。 📻P