［J２第36節］仙台 ２−０ 熊本／11月９日／ユアテックスタジアム仙台前節の今治戦で痛恨の敗戦を喫し、J１昇格のためには一つも負けられない厳しい状況にあった仙台。迎えた11月９日のJ２第36節・熊本戦は、前半こそ相手にボールを保持されたものの、焦れずに冷静な守備対応を見せ、０−０で試合を折り返した。後半に入り、仙台は攻撃のギアを上げると、69分、左サイドで相手のマークを剥がしドリブルで仕掛けたMF郷家友太の