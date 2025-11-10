ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）が韓国帰国後、地元メディアに出演。大谷翔平投手（31）の凄さや日韓の野球レベルについて語った。キム・ヘソンは韓国のテレビ局「JTBC」の報道番組「JTBCニュースルーム」に出演。メジャー1年目やワールドシリーズ制覇について振り返った。その中で、司会の女性から「大谷選手クラスが本当にすごいと感じた瞬間は」と質問されると、キム・ヘソンはブルワーズとのナ・リーグ