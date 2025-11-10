【ニューヨーク＝平沢祐】野球賭博に不正に関与したとして、米捜査当局は９日、米大リーグ・ガーディアンズのエマヌエル・クラセ（２７）、ルイス・オルティス（２６）両投手を訴追したと発表した。クラセ被告は昨年まで３年連続セーブ王。発表によると、２人は大リーグの試合で不正に投球を操作することで共謀者と合意し、共謀者がその情報を基に賭けたなどの疑いがある。２人は意図的にボール球を投げ、賄賂を受け取ることで