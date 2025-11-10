「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者が、元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで９日、逮捕されました。これを受け、行われた会見で、2025年１月に死亡した元県議の妻が心境を語りました。政治団体トップの逮捕で、捜査の行方は…。【真相報道バンキシャ！】■立花容疑者逮捕演説で「めっちゃやばいね」名誉毀損の疑いで9日、逮捕されたNHK党の党首・立花孝志容疑者。2024年12月、街頭演説（大阪・泉大津市）での発言だっ