[11.9 ブンデスリーガ第10節 フランクフルト 1-0 マインツ]フランクフルトのMF堂安律が9日、ホームでのブンデスリーガ第10節マインツ戦(○1-0)で、今季3点目となる決勝ゴールを決めた。スタメン出場した堂安は後半35分、ペナルティエリア右角付近でボールを受けると、フェイントで揺さぶりながら2人の間を一気に抜けてゴールエリア右脇へ。左足でファーのサイドネットに流し込み、この試合唯一の得点を挙げた。堂安はブンデ