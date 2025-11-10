歌手の工藤静香（55）が29日、自身のインスタグラムを更新。スイス在住の女優・後藤久美子（51）との仲良しショットを披露した。工藤は「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！相変わらず本当に美しい」と書き出し、後藤と肩を寄せ合う写真を紹介。「日本にはお仕事で戻ってきていています！次の作品は何だろ！が楽しみ」とスイス在住の後藤が仕事で帰国し、再会を果たしたようだ。楽しい時間を「今の久美子はアクティブ