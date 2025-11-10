バレリーナ芸人の松浦景子がバイク川崎バイクのバレエの才能を“開花”させた８日投稿のＸが９８５万回表示（１０日午前９時５０分現在）という驚きの表示回数をたたき出している。松浦は「神回」として自身のＹｏｕＴｕｂｅにバイク川崎バイクに出演してもらい、バレエを教える動画をアップしていると告知。「足の甲がバレエ向きなＢＫＢさんがトゥシューズを履いたら、まさかの才能開花！甲だけじゃなくて、普通にめちゃ踊れ