J1リーグ第36節「FC町田ゼルビア vs FC東京」の一戦が9日、東京・国立競技場で開催された。東京都をホームとする両クラブの対戦は“新東京ダービー”とも呼ばれ、昨年に続き「エイベックス・マッチデー」として、音楽とスポーツを融合させた演出で盛り上げられた。【写真】会場を沸かせたGirls2×Gorieのパフォーマンス同企画は、FC町田ゼルビアのトップパートナーであるエイベックス・エンタテインメントの協力により実施され