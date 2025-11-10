赤楚衞二が主演する2026年1月12日スタートのドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分） の追加キャストとして、ムン・ジフ、深川麻衣、片岡凜、福山翔大、吹越満の出演が発表された。【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』2ショットビジュアル“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う―。本作は日本と韓国、国籍の