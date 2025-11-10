U-17日本代表の浅田大翔「誰一人あの状況で、弱音を吐く人なんかいなかった」U-17日本代表は11月9日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのグループステージ第3戦で、ポルトガルを2-1で破った。MF和田武士（浦和レッズユース）とのパス交換で先制点を演出したのは、FW浅田大翔（横浜F・マリノス）。今大会2アシスト目をマークし、世界の舞台で才能を示している。前半35分、和田からのパスを受けた浅田が再び和田