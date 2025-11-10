トランプ米大統領は9日、自身の関税政策の正当性を繰り返し主張し「すべての国民に最小2000ドル（約30万円）を支給する」と明らかにした。最近米国連邦最高裁が関税の適法性判断手続きを始めた中で自身の政策に対する正当性を強調しながら世論戦に出た様相だ。トランプ大統領はこの日、交流サイト（SNS）「トゥルースソーシャル」を通じ、「関税に反対する人々は愚か。われわれはいま世界で最も裕福で、最も尊敬を受ける国であり、